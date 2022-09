O movemento asociativo da Guarda está hoxe de festa

A IV Mostra Asociativa da Guarda celébrase esta tarde na Praza de Avelino Vicente. Será a partir das 15.30 horas cando de comezo este evento participativo que leva a cabo o tecido asociativo do municipio guardés e que, á vez, pecha a programación cultural de verán.

Neste ano 2022 retómase “con moita forza e ilusión” esta festa asociativa tras dous anos do descanso obrigatorio imposto pola pandemia. Así este sábado volta a rúa a Mostra asociativa, que acada a súa cuarta edición, onde o municipio brilla coa presenza de moitas das entidades que día a día realizan actividades, idean proxectos e prestan apoio, para facer da Guarda un lugar máis cooperativo, participativo e dinámico.

A mostra deste ano trae consigo unha morea de postos nos que as entidades tratarán de representar parte do seu traballo e nos que tamén se levarán a cabo actividades diversas como xogos (interactivos, tradicionais...), obradoiros de nós e chapas, probas de remo ergómetro, unha alfombra floral, sopas de letras e tamén sorteos, entre outras moitas accións.

As actuacións de música, canto e baile tamén estarán presentes durante a xornada da man das entidades culturais e deportivas participantes, así como o teatro e as performance, terán tamén o seu espazo na programación do evento.

Baixada de carrilanas

O broche final este ano estará protagonizado pola baixada de Carrilanas. Será a partir das 19.00 horas. Baixada que tradicionalmente vén celebrando A Gándara, pero que nesta quinta edición, e como parte da rede asociativa, a entidade organizadora trasladou ata o centro da vila mariñeira para que forme parte do programa da Mostra, que rematará co acto de entrega de premios aos participantes neste proba de vehículos sen propulsión.

Dende o Concello da Guarda e tamén dende as asociacións participantes agardan “a visita de todas e todos e seguir para adiante con este e outros eventos, dándolle visibilidade a todo o traballo que realizan as entidades guardesas”. Co obxectivo de dar a coñecer este evento publicouse un vídeo promocional.