“A túa enerxía alimenta o cinema; pedalea para que prenda o proxector” é o tema do Cinema a Pedal, un festival que integra cinema, deporte e medio ambiente que celebra a súa estrea estatal no Concello de Nigrán. Este novidoso formato incluído no programa O teu Xacobeo da Xunta de Galicia, deu comezo onte á tarde cunha marcha en bicicleta desde o edificio do Concello ata o campo de fútbol de Monte Lourido, nas inmediacións de Praia América.

A proposta do festival é gozar dunha selección de películas que teñen como tema principal o uso de bicicletas, no marco incomparable que supón o Camiño de Santiago. Con todo, non só se trata de ver cinema, hai que pedalear para velo! No espazo onde se dispón a pantalla ao aire libre, está instalada unha plataforma de 15 bicicletas na que o público asistente pode pedalear para xerar a enerxía necesaria que abastece o equipo de proxección. A programación cinematográfica distribúense en dúas funcións diarias, ás 20.45 horas e ás 22.45 horas. Hoxe proxéctanse os filmes “Delfín” e “Survival family”. Á marxe das proxeccións, a programación do festival vese complementada con música en directo, charlas, obradoiros e una exposición de bicicletas adaptadas para persoas con algún tipo de diversidade funcional cedidas por Discamino. Tampouco faltarán as gastronetas e postos de ecomercado nos que repoñer forzas; os sorteos e pequenos agasallos para as persoas que pedaleen, e un punto de recollida de bicicletas usadas a favor de Recyling. Bicicletas solidarias.