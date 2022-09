Xa con total normalidade, sen ningún tipo de restricións COVID, 116.959 rapaces da provincia de Pontevedra, o 37,5% de toda Galicia, volveron ás aulas antonte. Comezou o novo curso, de xeito unificado, para o alumando de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO e Bacharelato cun descenso xeneralizado da matrícula en todas as ensinanzas, agás na ESO e Bacharelato, onde se rexistra un lixeiro incremento.

A Xunta de Galicia e tamén os concellos aproveitaron a época estival para poñer a punto os centros educativos, con diversas obras de mellora e mantemento, e que estivesen en condicións óptimas para acoller aos estudantes aos que lles queda por diante una nova etapa formativa que se prolongará ata o 21 de xuño do vindeiro 2023.

Sumado o alumnado de centros públicos, privados e concertados, o concello da bisbarra que máis persoas matriculadas rexistra é o de Mos cun total de 3.658. Son 605 na etapa de infantil, 1.560 en Primaria, 1.046 en ESO e 447 no Bacharelato. Precisamente, o concello mosense anunciaba esta semana a aprobación das bases reguladoras de axudas para libros e material escolar e uso do servizo de comedor escolar 2022-2023. A alcaldesa Nidia Arévalo, e a concelleira de Educación, Julia Loureiro, explicaron que o pasado mes de xuño sacouse desde a administración local unha convocatoria extraordinaria para triplicar o orzamento municipal destinado ás axudas para comedor escolar, pasando a cantidade anual destinada a tal fin de 10.000 euros a 30.000 euros, dando resposta así a todas as solicitudes. En canto ás axudas municipais para a adquisición de material escolar xestionadas pola Concellería de Política Social, duplicouse o orzamento anual pasando de 5.000 euros a 10.000 euros, para poder chegar ao maior número de familias. Alcaldesa e concelleira visitaron a comezos desta semana os cinco colexios públicos do municipio para supervisar os traballos de mantemento e optimización de posta a punto de cara ao inicio do curso.

Comezo de curso unificado para todos os niveis e sen restricións COVID

Xunto cos de Mos os outros concellos que superan a cifra dos 3.000 estudantes son o de Redondela e Ponteareas con 3.274 e 3.254 alumnos respectivamente. No caso da vila dos viadutos son 509 matriculados en Infantil, 1.351 en Educación Primaria, 2 en Educación Especial, 1.078 en ESO e 336 no Bacharelato; na capital do Condado rexístranse 522 matrículas en Infantil, 1.233 en Primaria, 1.111 en ESO e 388 en Bacharelato.

Novos plans en marcha

Referíase así a iniciativas en marcha como a Estratexia Educación Dixital 2030, os Polos Creativos, a Estratexia Galega de FP 2030, a Estratexia de Linguas Estranxeiras ou o Plan Lía (Lectura, Información e Aprendizaxe) de Bibliotecas Escolares, todos eles aprobados ao longo do último ano con novas medidas e orientacións.

Neste sentido, avanzou que a Xunta traballa para dar luz verde este outono a novos plans en ámbitos como a convivencia ou a inclusión, entre outros proxectos.

O obxectivo, como afirmou, “é manter o nivel do noso ensino”, un “modelo de éxito” grazas ao que hoxe “acadamos os mellores resultados académicos da nosa historia, cunha redución do abandono escolar de case 18 puntos, ata mínimos históricos, ou o liderado en estudos de prestixio a nivel internacional como o informe PISA”.

“Trala pandemia, na que o sistema mostrou a súa fortaleza coa implicación de todas as persoas da comunidade escolar, cómpre avanzar e non conformarnos”, resumiu.