O Rosal despide o verán cunha programación cultural pensada para todas as idades e para todos os gustos. O Concello presentou un programa cultural no que o humor, a maxia, a danza, a literatura e os monicreques son os protagonistas. “Este mes gozaremos con cinco actividades coas que encher de lecer o noso municipio e coas que, de novo, levar a cultura aos barrios”, salienta a alcaldesa, Ánxela Fernández.

A axenda cultural comezou o pasado sábado co humor e a retranca de Os netos do Rosal, unha tarde de comedia cos rosaleiros Ángel e Iker no auditorio municipal.

Hoxe será a quenda de Cayetano Lledó, que se converterá en Sherlock Holmes nun espectáculo teatral con comedia, maxia e moito humor para descubrir o caso do diamante Patterson; será ás 20.00 horas no auditorio municipal.

Mañá domingo a programación cultural leva a danza á Praza do Maio de Tabagón coa actuación da Asociación Ghorghalado e ‘A nosa música. O noso baile’, a partir das 11.15 horas.

O venres 16 de a biblioteca municipal acollerá ás 20.00 horas a presentación de ‘Aldea Buxán’, o último libro do escritor Francisco Álvarez, Koki.

A programación rematará o venres día 30 de setembro cunha actividade para público infantil no parque do Sobreiral: ‘Xela contra o dragón’, de Títeres Cachirulo, a partir das 18.00 horas.