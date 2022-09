Máis de 4.000 mulleres de toda a provincia de Pontevedra, entre elas veciñas de concellos da bisbarra, como Soutomaior, A Guarda, Baiona o Salvaterra de Miño participarán do programa de formación para a dixitalización das mulleres “Galegas Dixitais”, un proxecto financiado pola Unión Europea NextGenerationEU a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Mellorar as capacidades dixitais de mulleres residentes en zonas rurais preferentemente desempregadas, incrementar o seu nivel de empregabilidade, impulsar o emprendemento e o desenvolvemento rural e reducir a fenda de xénero son os obxectivos que busca este programa.

A formación é gratuíta e a inscrición e finalización do programa inclúe a entrega de título oficial acreditativo emitido pola Dirección Xeral de Formación e Colocación da Xunta de Galicia e o obsequio dun ordenador portátil, co que poderán por en práctica todo o aprendido.

Galegas Dixitais ofrece un itinerario formativo deseñado para ir avanzando dende un nivel básico de competencias dixitais ata un nivel avanzado que permita ter uns coñecementos das novas tecnoloxías que permitan maiores posibilidades de empregabilidade ou o emprendemento. O formato dos talleres é presencial e suma 120 horas.

En Soutomaior celebrarase do 12 de setembro ao 21 de outubro, de 09.00 a 14.00 horas no Multiusos de Arcade; as prazas son limitadas e a selección farase por orde de inscrición. Nas mesmas datas e horario desenvolverase tamén en Baiona. En Salvaterra de Miño o curso impartirase na Casa da Cultura en horario de tarde, 16.00 a 21.00 horas, do 19 de setembro ao 30 de outubro. E na Guarda a formación tamén arrancará o 19 de setembro, gata o 30 de outubro en horario de mañá, de 09.00 a 14.00.

Para máis información e inscricións deben contactar cos concellos ou consultar a páxina web galegasdixitais.es.