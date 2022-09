Milleiros de persoas visitaron Salvaterra de Miño do 26 ou 28 de agosto para asistir á 63 edición da súa Festa do Viño do Condado do Tea, na que se despacharon ao redor de 30.000 botellas dos distintos caldos desta valorada subzona da D.O. Rías Baixas. // Anxo Gutiérrez