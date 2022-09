Serán un total de dez horas de música en directo o que trae consigo a sétima edición da ruta musical “Sons do Casco” que volve a Baiona os días 16 e 17 de setembro.

As actuacións darán comezo ás 18.00 horas do venres 16, prolongándose ata ás 22.30 horas do día seguinte. Serán dez concertos, dunha hora cada un, no que tocarán dez grupos con diferentes estilos musicais; haberá catro o venres e seis o sábado, dous deles en sesión vermú, ás 13.00 e ás 14.00 horas.

As actuacións celebraranse en seis escenarios distintos situados na Alameda Carabela Pinta, Praza Pedro de Castro, rúa do Reloxo, rúa Diego Carmona, Praza do Pai Fernando e Praza Fonte de Zeta

Nesta 7ª ruta musical participarán Paul Clarke, Sinho Santos, Los EP, Speak Easy, Cora Velasco, Algo pasa con Mary, Ameniza Music, Jaque, Jorgelito e The Duendes.

“Con iniciativas como estas queremos participar na reactivación económica do municipio. Queremos que non se perda o emprego, que non se perdan negocios. Queremos axudar á hostalería e aos comerciantes baioneses. Con esta atractiva programación queremos seguir atraendo, sempre de maneira segura, xente a Baiona e ofrecerlle á cidadanía local unha alternativa de ocio distinta. La ruta musical “Sons do Casco” é unha opción de lecer gratuíta para o desfrute da veciñanza e para aquelas persoas que se acheguen á localidade”, destaca o alcalde, Carlos Gómez.

Tanto o rexedor como a concelleira de Cultura, Miriam Costas, fan un chamamento á participación no evento. “Unha oportunidade única para desfrutar da música en directo nun enclave único: o casco histórico de Baiona, declarado Conxunto de Interese Histórico-Artístico pola Dirección Xeral del Patrimonio en 1993”.