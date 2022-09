A Vía Mariana ofrece percorridos naturais inmersos na natureza e brinda a oportunidade de descubrir recunchos tan fermosos como descoñecidos, gozar das mellores vistas e rodearse da fauna e flora dos nosos montes.

Os sábados 17 e 24 de setembro teremos a oportunidade de facelo na contorna de Covelo da man dun biólogo e guía de montaña.

O Concello de Covelo ten aberta a inscrición nos roteiros por etapas da Vía Mariana ao seu paso polo municipio. O vindeiro sábado farase a etapa 7, a saída será no Alto da Coroación (A Franqueira - A Cañiza) para chegar ata o centro de Covelo. O día 24 o percorrido dará comezo en Covelo e camiñarase ata a Portela do Foxo, entre os concellos de Covelo e Fornelos de Montes; alí, as persoas participantes, terán a posibilidade de volver a Covelo nun minibús.

O número de prazas está limitado a 20 participantes por roteiro e o prazo para realizar as inscricións segue aberto chamando ao número de teléfono 654 500 652.

Estas actividades turístico-deportivas son de balde están organizadas polo Concello de Covelo e a Deputación de Pontevedra. As persoas participantes estarán acompañadas por un guía de montaña, biólogo e fotógrafo.

Patrimonio etnográfico

O Concello de Covelo convida, por outra banda, a coñecer parte do seu patrimonio etnográfico e participar na excursión “En Ruta Coñecer Covelo” que se celebra tamén o sábado 17.

O escritor e etnógrafo Maximino Fernández Sendín guiará aos participantes pola historia de Covelo para gozar dunha xornada de lecer e aprendizaxe. A saída será dende a praza de Covelo ás 10.00 horas, neste punto afondarase na historia do Cruceiro de Covelo para logo saír rumbo a Lourido e descubrir os Pasos de Lourido. A continuación visitarán a Casa Museo Etnográfico Pazo da Cruz, o Dolmen de Rebordechán-Graña, a Casa Museo Leónides (Graña) e a ponte do río Cabras, tamén na Graña.

A inscrición xa está aberta e poderase realizar contactando nos números de teléfono 646 600 059 ou 629 14 17 15. Patrocinada pola Deputación de Pontevedra e organizada polo Concello e a Casa-Museo etnográfico Pazo da Cruz, a excursión ten un custo de sete euros e inclúe o seguro.