A programación de outono do Concello de Redondela trae, entre outros moitos eventos, a quinta edición de “Humor na súa tinta”. A primeira das actuacións será o 2 de outubro da man de Moncho Borrajo; en novembro, o día 6, estará José Corbacho e xa para xaneiro de 2023, está programado o monólogo de Jaime Caravaca. Serán todos eles no Multiusos da Xunqueira, ás 19.30 horas e as entradas xa están á venda ao prezo de 12 euros.

Música Precisamente hoxe celébrase o último dos eventos da programación cultural de verán. Trátase do XXVI Festival de Bandas de Música que terá lugar a partir das 20.00 horas na Praza da Torre.