O Concello de Baiona clausurou o seu campamento urbano celebrado en dúas quendas ao longo do mes de agosto e no que participaron máis de medio cento de nenos de entre 5 e 12 anos. Tratouse dunha medida conciliadora para as familias e tamén de lecer para os máis pequenos da casa que participaron en diferentes actividades como xogos de presentación, cooperación e integracións, visitas a museos, prazas e areais da vila e incluso realizaron un tramo do Camiño Portugués pola Costa e unha recollida de residuos na praia.