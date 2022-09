A cMo-Casa da Mocidade de Moaña reabre as súas portas co remate da época estival. Tenis de mesa, futbolín, wii, Nintendo Switch, consola retro, acceso a internet, salas de xogos, zonas de encontro, xogos de mesa, Mágic, pistolas nerf, dardos, xogos tradicionais, cómics, manga e moitos espazos onde poder xuntarte e compartir coas amizades.

O evento máis inmediato é o de pintura mural programado para hoxe e impartido por David Amoedo. A rapazada anotada participará na realización dun mural nunha das paredes da CMo-Casa da Mocidade.

A actividade continuará o vindeiro sábado co encontro gaming organizado pola Asociación Gaming Troop, que dará comezo ás 17.00 horas coa apertura das inscricións para os torneos de Mario Kart e Fifa 22. Haberá consolas PlayStation5, PlayStation4 e Switch e ordenadores de uso libre con xogos. SuperSmash e Mario Kart para a Play4, Fifa 22 para Play5 e Tekken 7, Naruto e Mario Kart para Switch son os videoxogos que haberá.

O sábado 24, de 17.00 a 22.00 horas, celebrarase XogoLand. Unha xornada centrada nos diferentes xogos de mesa, estratexia, xogos de rol e moito máis. Están programados torneos de “Carcassonne” organizado pola Asociación Tempus Ludit e Torneo Sellado de Dominaria Unida de Magic, organizado pola A. C. e Xuvenil Os Gardiáns de Moaña. Tamén haberá obradoiros e presentacións de novidades de xogos e zona vending exclusiva de xogos de mesa

Xa en outubro, o sábado 1, Shella Tato imartirá o obradoiro de ODeSARTE. Organizaranse grupos de mañá e de tarde previa inscrición no whatsaap 649 68 39 23. Crearanse varias pezas de arte con material reciclado e traballaranse os ODS 3 Saúde e Benestar e ODS 6 Auga limpa e saneamento.

Aumento da participación

No 2020 o Concello de Moaña abriu unha nova etapa na cMo-Casa da Mocidade, novos servizos e unha programación pensada para a rapazada do municipio. 2021 pechouse cunha participación histórica de 4.206 persoas, que supoñía multiplicar por oito o nivel de participación de anos anteriores. Aínda que a actividade se mantivo con campamentos e diversos cursos, onte abriu as portas despois dos meses de verán en horario de tarde, de luns a venres de 17.00 a 21.00 horas e sábados de 17.00 a 22.00 horas.

A estas alturas de ano xa levan contabilizado máis de 8.500 persoas que pasaron pola cMo-Casa da Mocidade de Moaña, dobrando a participación do ano anterior e seguen sumando con actividades e coa apertura en forma libre para que a mocidade de Moaña siga participando e gozando do seu espazo.