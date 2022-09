A Concellería de Emprego e Educación de Baiona en colaboración co Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro Ría de Vigo- A Guarda vai realizar unha xornada informativa e de orientación sobre o sector do mar o vindeiro 30 de setembro en horario de 10.00 a 11.30 no centro multiusos Ángel Bedriñana, situado na rúa Carabela Pinta de Baiona.

Nesta acción preténdese “ofrecer unha visión ampla e en detalle, dende un punto de vista técnico e profesional, sobre as oportunidades e nicho de traballo existentes no sector do mar aos que poderían acceder aquelas persoas desempregadas do territorio que, quizais descoñezan esta información ou non a coñezan polo miúdo”, sinalan dende o Concello. As persoas interesadas en asistir deben cubrir a instancia dispoñible na páxina web do Concello de Baiona. Para máis información poden chamar ao número de teléfono 986 35 64 10 ou escribir un correo electrónico ao enderezo tecnico.emprego@baiona.gal