Tomiño vivirá a comezos de setembro una semana chea de espectáculos culturais para todas as idades que convidarán ao público a reflexionar.

O luns 5 de setembro poderase ver e bailar con “Patrimonio natural” de Mamá Cabra. Un divertido concerto para toda a familia a cargo de tres integrantes deste grupo pioneiro en música infantil galega Mamá Cabra: Gloria Mosquera (guitarra e voz), Tomi López (guitarra e voz) e Iago Rodríguez (percusión). O repertorio parte do último traballo da formación: “A fraga do meu avó”.

O martes 6 de setembro. Inacio Vilariño levará a Tomiño o seu espectáculo “Novos lobos”. Espectáculo de narración oral e monicreques de Fantoches Baj.

Novos lobos é un espectáculo de narración oral e monicreques no que se toca o tema do xénero desde a perspectiva das novas masculinidades. Deconstrúense nel algúns contos da literatura popular para adaptalos a esta nova ollada, nunha tentativa de ofrecer ferramentas conceptuais ao alumnado que axuden a previr a violencia de xénero. O espazo no que sucede a acción é un pequeno refuxio da montaña no que un pastor está a coidar das súas ovellas (o público).

A programación cultural do Alivio continuará o mércores 7. María Faltri representará en directo “Soñando Inventei”. Trátase dun espectáculo musical no que a través da escolla de cancións se traballa o tema da diversidade e a igualdade de xénero. As cancións que se interpretan forman parte do libro disco “Fantasía coas palabras” publicado pola editorial Galaxia. A representación escénica é unha viaxe emocional ao centro dos soños, unha proposta onírica e valente que mestura música e poesía para falarnos de personaxes femininas que soñan con sentirse en paz e liberar os seus segredos, personaxes que non queren ser xulgadas polo seu aspecto ou identidade, libres para ser elas mesmas e chegar a tocar a lúa. A música está a cargo de Jorge Juncal coa voz e interpretación de María Faltri.

O xoves, 8 de setembro, a veciñanza de Tomiño e os visitantes terán a oportunidade de ver o concerto de Xis Connection&The Black Turf. Un proxecto entre coletivo e grupo de música. Xis Connection & The Black Turf caracterízase pola súa enerxía, a súa sinerxia co público nos directos, e por ser unha familia cas portas sempre abertas a novos músicos e colaboradores.

Finalmente o sábado, 10 de setembro, celebrarase o acto cívico do Alivio.