O Concello de Soutomaior acollerá o festival de música e variedades “Xente Miúda” a fin de semana do 10 e 11 de setembro. O sábado 10 a programación comezará ás 12.00 horas no entorno de Talo Río, en Arcade, co espectáculo “A galiña dos ovos de ouro” de A Xanela do Maxín, un pasarrúas cheo de música e malabarismos.

Pola tarde, ás 17.00 horas, no exterior do multiusos de Arcade, sesión de títeres coa compañía Títeres Alakrán. Un espectáculo de monicreques “Pequeno Kabaret de tolos” que resucitará grandes estrelas da música. Ás 18.30 horas, tamén no exterior do multiusos, obradoiro de instrumentos reciclados. No mesmo lugar, ás 20.00 horas, “Pitusa semifusa”, espectáculo para bailar e cantar con Olga Brañas e Iseo Agilda. O domingo, 11 de setembro, Cé Orquestra Pantasma co seu espectáculo “A voar”, será ás 12.00 horas, no exterior do multiusos de Arcade. Unha actuación de animación con música popular galega. Pola tarde, ás 17.30 horas, obradoiro de papaventos no mesmo lugar para que quen queira poida facer un creativo xoguete personalizado. O festival pechará co espectáculo “Monstros no Camiño” da compañía Ghazafelhos, unha proposta de teatro cómico. O Xente Miúda é un festival para o público en xeral que non require inscripción previa e para o que a entrada será gratuíta.