O pobo de Salceda despediu a Nito, nomeado “salcedense distinguido” en 2019. Aniceto Lamas Ferreiro (Nito) naceu o 17 de marzo de 1935 en Santiago de Compostela. Chegou a Soutelo aos 19 anos, a traballar nunha carpintería que estaba instalada na Tabernanova, onde tiña un oficio do máis curioso, era o encargado de tallar os cadaleitos que alí se fabricaban.

Por aquela, vivía na casa de José Álvarez, e o destino fixo que namorara da súa filla, Mª del Carmen Álvarez, con quen casou no ano 1959. Coa súa dona tiveron 2 fillos e unha filla, Luis, José e Adoración, que lle deron 7 netos.

Lembra que no ano 1953 gañaba 10.000 pesetas ao mes, mentras seu pai so alcanzaba 500, e acudía con frecuencia á súa casa de Santiago a levarlle cartos ao seu pai e á súa nai. Despois de tallar cadaleitos foi traballar na construcción a Vigo, no oficio de carpinteiro.

Despois de moitos traballos, Aniceto decide abrir co seu fillo Luis a Churrasquería Nito, na Tabernanova en Soutelo, en terreos do seu sogro. O negocio permitíulle facer moitas e moi boas amizades con xentes de todos os ámbitos.