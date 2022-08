O Concello de Covelo volve acoller hoxe, e de novo o vindeiro sábado 1 de outubro, un roteiro guiado e de observación estelar no Alto do Castelo do Faro. Unha xornada que combina natureza, sendeirismo e observación e interpretación astronómica no miradoiro paisaxístico do Castelo (punto xeodésico do Faro), o máis alto da provincia de Pontevedra, con 1.154 metros de altura, na parroquia de San Salvador de Prado, en Covelo.

O roteiro comezará na igrexa de San Salvador de Prado ás 17.30 horas. Desde alí subirase ao Faro e farase a observación do firmamento a partir das 23.00 horas ata as dúas da madrugada. Con todo o horario de remate pode variar dependendo do público ou de determinadas efemérides astronómicas. Tanto para a xornada de hoxe como para a do 1 de outubro só se habilitan 30 prazas, polo que, aqueles que non conseguiran para a xornada de observación astronómica de hoxe poden intentalo para outubro. Os asistentes dividiranse en dúas quendas de 15 persoas cada unha. Os interesados poden informarse e anotarse no teléfono 622676355. Os participantes menores de 16 anos deberán ir acompñados dalgún familiar ou persoa responsable. Cómpre levar calzado axeitado, roupa cómoda, auga en abundancia, lanterna frontal ou manual. En engadido, tendo en conta a altitude haberá que levar roupa de moito abrigo, como se fose inverno: gorro, luvas e roupa térmica.