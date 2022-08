O alcalde da Guarda e presidente do padroado monte Santa Trega, Antonio Lomba, mostra a súa satisfacción por acadar a renovación do teitado das vivendas reconstruídas, na primeira vivenda actuouse no mes de maio, logo de acadar a autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e neste mes de agosto acaba de rematarse a actuación sobre a segunda vivenda.

Este é unha actuación importante xa que o teitado das dúas vivendas se atopaba en moi mal estado e se requería unha actuación importante para voltar a telas en perfecto estado, a imaxe nese entorno ten mellorado de xeito considerable e o grado de satisfacción dos visitantes e turistas é alto.