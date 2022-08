A rúa da Guía, en Randufe, será renovada e contará cun itinerario peonil seguro, un gran espazo público e un campo da feira . O goberno de Tui solicitou á Rede ÁGORA da Deputación de Pontevedra o seu apoio para executar este proxecto que actuará en 1.282 metros cadrados para conectar dun xeito seguro o norte da parroquia coa contorna da igrexa de Santa María da Guía.

O alcalde, Enrique Cabaleiro ,explica que a rúa A Guía é unha vía secundaria que da servizo e acceso ás vivendas do núcleo sendo posible xerar un itinerario peonil de calidade que comunique a zona norte do núcleo co centro (a contorna da Igrexa de Santa María da Guía) dando lugar a un gran espazo público con zonas verdes e un campo da feira e recuperando para as persoas 1.177 metros cadrados.

As actuacións proxectadas están enfocadas á recuperación dun espazo público de clara prioridade para o automóbil, con calzada de pavimento asfáltico sen apenas ter beirarrúas e de deficiente iluminación. O proxecto establecerá a prioridade peonil, impoñendo unha restrición dos vehículos, autorizando unicamente o tráfico de necesidade. Os espazos proxectados estarán deseñados de xeito que garantan a accesibilidade universal e devolvan o uso principal do espazo público aos peóns.

Substituír o firme do ámbito con pavimentos de gran calidade, como lousa, adoquín de granito ou formigón lavado e a dotación de mobiliario urbano e iluminación, son algúns dos traballos que contempla a obra.