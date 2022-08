As pistas deportivas do Codesal acolleron o pasado sábado, 20 de agosto, a segunda edición do Torneo de Petanca Concello da Guarda. Unha xornada de deporte e lecer na que participaron máis dunha vintena de equipos de toda Galicia, baixo o convite lanzado dende o club local, Club de Petanca O Caldeiro. O deporte da Petanca ten experimentado nos últimos anos un gran incremento de xogadores e de competicións, o que motivou que o Concello da Guarda apostase pola mellora das infraestruturas deportivas na zona do Codesal, onde o club local desenvolve os seus adestramentos e competicións, sendo un dos clubs con máis deportistas federados. A xornada, con gran asistencia de participantes e de público, rematou pola noite coa entrega de trofeos e medallas aos diferentes clubs participantes por parte das autoridades locais.