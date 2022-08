As Rías Baixas galegas engloban paisaxes coloridas, un rico patrimonio, así como unha variada gastronomía local coa que ensimesmarse. Unha das formas máis pracenteiras para coñecer esta rexión vitícola é o cicloturismo. Unha práctica que che permite gozar de maneira saudable de recunchos perdidos e paraxes inesquecibles vinculados co albariño Rías Baixas.

Que o cicloturismo está de moda é innegable, e que os amantes das bicis necesitan de apetecibles propostas para gozar de experiencias diferentes, tamén. Por iso, a Ruta do Viño Rías Baixas, pioneira en orixinais iniciativas turísticas onde o deporte é o protagonista, xa hai un ano que se sumou a esta iniciativa con “Enoturismo a Pedais”.

Así, esta Ruta do Viño recoméndache varias escapadas en bici que engloban patrimonio histórico e artístico; natureza e paisaxe; gastronomía e viños de Rías Baixas. Son catro itinerarios diferentes que transcorren por tres das subzonas da D.O. Rías Baixas: un no Condado do Tea, outro no Rosal e dous no Salnés. Trátase de percorridos pensados para gozar e pedalear entre viñedos, en emparrado ou espaldeira; e por adegas, moitas delas con edificios singulares que ben merecen unha visita. A iso hai que sumarlle outros ingredientes como o seu litoral marítimo e fluvial, as fervenzas, os bosques, así como o seu variado patrimonio histórico e artístico.

Apoiada por expertos

Esta proposta, presentada en 2021, conta con catro embaixadores de luxo, que che convidan a visitala a través da súa propia experiencia: a enóloga e ciclista, Alexia Luca de Tena; a exciclista profesional, Eva Castro; o presidente da Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz, e o fotógrafo deportivo, Kike Abelleira. Tanto Alexia como Eva pedalearon en gravel polo Condado do Tea e O Rosal, mentras que Kike e Juan Carlos percorreron a subzona do Salnés; o primeiro en btt e o segundo en bici de estrada.

Non se pode describir con verbas o que estes ciclistas puideron experimentar a través dos cinco sentidos nos diferentes percorridos da Ruta do Viño Rías Baixas pero en palabras de Kike Abelleira é unha experiencia “bestial”. Por describir dalgunha maneira como son estos itinerarios que tes que probar. Para Alexia Luca de Tena, enóloga e ciclista: “Percorrer en bicicleta a senda do río Miño é unha delicia, podendo gozar da súa natureza de ribeira, atravesar grandes zonas de viñedos e visualizar pesqueiras tradicionais que aínda se utilizan para pescar lampreas”.

Mentres que Eva Castro, exciclista profesional, o ve como: “Un roteiro moi recomendable para gozar do deporte que nos gusta, das súas paraxes e de paso, aprender moito sobre a cultura do viño”.

A vivencia de Kike Abelleira, fotógrafo deportivo, permitiulle: “Coñecer aos propietarios das adegas e contaxiarse da súa paixón provocou en min unha sensación de apego a esta zona das Rías Baixas que volverei visitar coa miña bicicleta e a miña cámara”.

Finalmente, Juan Carlos Muñiz, presidente da Federación Galega de Ciclismo, explicou que: “Combinar deporte e enoturismo é unha opción ideal para achegarche a esta subzona da Denominación de Orixe Rías Baixas”.

E tanto que voltaron a repetir os embaixadores, de feito, Eva Castro e Juan Carlos Muñiz acompañaron ao humorista David Amor e ao locutor de Radio Pontevedra Cadena Ser, Ramón Mella, durante os seus percorridos de “Enoturismo a Pedais” pola Ruta do Viño Rías Baixas. Itinerarios que non os deixaron indiferentes pola súa beleza e as súas grandes posibilidades.

Toda a información

Atoparala na web da Ruta do Viño Rías Baixas (www.rutadelvinoriasbaixas.com) cunha completa ficha técnica onde encontrarás o grao de dificultade (que vai de medio a alto), a distancia (desde 23,6 km. ata 41,5 km.), o desnivel (desde 285 m. a un máximo de 1.835 m.), o tipo de firme, a modalidade (un dos itinerarios é de estrada, os tres restantes para btt ou gravel), e época do ano recomendada (tres delas poden realizarse en calquera estación do ano). Para facilitarlle aos deportistas o acceso a toda esta información, está dispoñible nas dúas plataformas máis utilizadas: Wikiloc e Komoot. Nelas pódese descargar o track do roteiro para poder seguila co seu gps ou smartphone.