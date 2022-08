O peirao de Arcade, no Concello de Soutomaior, acolle hoxe e mañá distintos espectáculos circenses dirixidos a todas as idades. Malabarismos, acrobacias e risas na rúa, ao aire libre, para a veciñanza e os visitantes.

Esta mañá o festival incluirá un obradoiro de artes circenses para todas as persoas, de calquer idade, que se queiran introducir neste eido. Iso si é requerida inscripción previa (xa pechada) porque as prazas son limitadas. Será de 11.00 a 12.00 horas no peirao de Arcade.

Rematado o obradoiro, ás 12.00 horas, comezará o espectáculo “Malabaridades” de Fran Boza, un portento do circo clásico e os malabares a pesar da súa xuventude.

Á noitiña, ás 21.00 horas, unha vez que a calor amaine, os espectadores poderán sorprenderse cos artistas de Desastronautas e as súas habilidades nas alturas co espectáculo “Máis alto aínda”.

Mañá será a derradeira xornada do IICamicirco e o espectáculo no peirao de Arcade será máis cedo, ás 19.00 horas, e correrá a cargo de Circo Chosco, que presentará “Oh PERA”.

Con todo, rematado o II Camicirco, a espectacularidade do circo non cesará en Soutomaior. O sábado, 3 de setembro, está previsto un espectáculo de maxia que se titula “Le Cirque”, a cargo de Cayetano Lledó. Está dirixido ao público en xeral e celebrarase na Alameda de Talo Río, a partir das 21.00 horas.

A programación cultural continuará en Soutomaior tamén o venres, 9 de setembro, Cunha noite de cine, na que se afondará na historia do cine a través da música. Está organizado pola Asociación Musical artística de Arcade. Será ás 21.30 horas na Alameda de Talo Río.