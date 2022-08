O Centro Municipal de Formación do Concello de Tui, en Guillarei, acollerá do 1 de setembro ao 11 de outubro tres cursos do programa “Galegas dixitais”, que ten como finalidade a formación para a dixitalización de mulleres desempregadas, organizado por beProject Consultores e Ara Formación e no que colabora o Concello de Tui.

As mulleres que realicen esta formación, con carácter gratuíto, recibirán ao remate título oficial acreditativo. Do 1 ao 13 de setembro impartirase o curso de “Competencias dixitais básicas”, pensado para aquelas mulleres que non teñen ningún ou case ningún coñecemento das ferramentas dixitais porque nunca se sentaron diante dun ordenador. Do 15 ao 27 de setembro celebrarase o curso de “Competencias dixitais avanzadas”, dirixido a mulleres que xa teñen un coñecemento básico do manexo das ferramentas dixitais e queren mellorar nelas. Por último, impartirase entre o 29 de setembro e o 11 de outubro a acción “Competencias dixitais para o emprendemento”, cun enfoque do uso das ferramentas dixitais cunha saída profesional. Nos tres casos será en horario de 9.00 a 14.00 horas As mulleres interesadas poden inscribirse en galegasdixitais.es, no teléfono 986 60 32 28, no WhatsApp 604 039 575 ou no correo pontevedra@galegasdixitais.es. Ao remate da formación as participantes recibirán un ordenador portátil como agasallo.