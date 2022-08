A praia de Patos á tardiña revelouse este verán como un verdadeiro lugar máxico para acadar unha paz espiritual e física a través do ioga. Agora, tras dous meses desta nova actividade do Concello de Nigrán a cargo do gran mestre internacional Madhana (pioneiro nesta disciplina en España, introductor en Galicia e fundador e director do Centro Sananda en Vigo) o próximo martes, 30 de agosto, finaliza “Ioga e Meditación no solpor” cunha sesión especial chea de sorpresas para os asistentes.

Coma sempre, os interesados tan só terán que presentarse o martes ás 20.30 horas no areal (á altura da caseta de Protección Civil) cunha toalla ou esterilla, unha botella de auga e protección solar. Previamente nese mesmo lugar, ás 19.45 horas, dará un breve concerto intimista de teclado e voz, a veciña de Nigrán, Lucía Doval. “A simbiose da actividade coa ubicación en Patos e os seus marabillosos solpores foi absoluta e tivo moitísima aceptación, polo que o verán que vén multiplicaremos as sesións e se extenderán ata setembro”, avanza o alcalde, Juan González.