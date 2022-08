Moaña acollerá hoxe, ás 21.30 horas, o XXIV Festival Folclórico Domaio. Será no CEIP de Domaio e está organizado pola Asociación Cultural e Folclórica Charaviscas, en colaboración co Concello de Moaña.

O domingo, 28 de agosto, terá lugar o Desafío Delio Fernández, ás 9.00 horas, organizado polo Club Ciclista Punta Fondón. Colabora na súa celebración o Concello de Moaña.

A programación cultural de Moaña continuará tamén en setembro. O sábado, 9 de setembro, está previsto o XXVI Festival Folclórico “Virxe dos Milagres”. Será no adro da Capela dos Milagres e está organizado pola Asociación Cultural e Folclórica Solaina, de novo coa colaboración do Concello. E será o domingo 4 de setembro cando comece a Semana Cultural dos Milagres, que se extenderá ata o 9 de setembro. Haberá distintas actividades culturais no barrio.