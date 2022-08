O Concello de Mos acolle mañá unha nova edición da súa Festa da Terceira Idade, dirixida aos maiores e que cumpre 32 anos.

Esta celebración busca a participación social activa e a integración deste colectivo de idade na comunidade, así como lograr a participación en distintas actividades creativas e lúdicas.

Na festa da terceira idade homenaxéase aos matrimonios das dez parroquias mosensesque cumpren os 50 anos de casados neste 2022, pero esta será unha edición moi especial xa que homenaxearanse tamén aos matrimonios que cumpriron o medio século xuntos en 2020 e 2021 e que debido á pandemia non puideron celebrar. Serán un total de 101 matrimonios mosenses no parque de Costoias, na parroquia de Tameiga, entre as 12.00 e as 19.00 horas.