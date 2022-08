A Oficina Municipal de Turismo de Tui, no Paseo da Corredoira, acolle até finais de setembro unha mostra de cadros da tudense Rosa Mª Vila.

Todas as súas obras pictóricas están realizadas en plumilla e acuarela e nelas retrata distintos lugares do conxunto histórico coma o túnel da Misericordia, as rúas San Telmo ou Entrefornos, o pórtico da Catedral ou o Paseo da Corredoira, xunto a outros lugares coma a cruz do Monte Aloia ou a vella Ponte Internacional.

Amais presenta dous óleos un dunha panorámica da cidade dende a beira portuguesa do Miño e outra dun tramo do sendeiro dos muíños do río Tripes.

Estas obras forma parte dunha colección realizada pola artista tudense co obxectivo de editar un libro que até arestora en proceso. “Son todos recunchos de Tui traballados a plumilla con tics de acuarela” segundo explica a propia Rosa María Vila.

A mostra pódese visitar até finais de setembro no horario de apertura da oficina de luns a domingo de 9.30 a 14.00 h e de 16 a 19 h.

O Concello de Tui con esta exposición nun espazo municipal, e no que recibe moitas visitas, aposta por visibilizar o talento de artistas coma neste caso Rosa Mª Vila.