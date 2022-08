Setembro está moi preto xa, polo que a Asociación de Empresarios de Tomiño (ADETO) prepara unha campaña de cara á volta ao cole e o inicio do novo curso académico 2022-2023. ADETO e os seus comercios asociados lanzan a campaña “Xoga, crece, descobre, rí”; dirixida aos máis pequenos da casa. Durante a campaña, cofinanciada pola Xunta de Galicia e coa colaboración do Concello de Tomiño, os clientes que merquen no comercio ou na hostalaría tomiñeses entrarán no sorteo dun vale de 100 euros para mercar produtos ou servizos para a infancia. O premio poderá usarse en librarías como Ideas e Novidades; en xogueterías como Limón y Fresa e Martian Toys; en roupa e produtos personalizados en La Reina Caracola; ou nos servizos para familia e infancia que ofrecen Ma Nunú ou Festa A Esgalla. Con esta campaña ADETO quere poñer en valor a diversidade da oferta en produtos e servizos para a infancia que hai en Tomiño, animando aos clientes a que aposten polo comercio local onde atoparán o mellor para que nenos e nenas xoguen, crezan, descubran e rían.