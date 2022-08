A Romaría da Virxe da Rocha celébrase mañá en Baiona. Unha costume e tradición na Real Vila, que coincide co último domingo de agosto. Comezará ás 13.00 horas coa celebración da misa solemne ao pé do monumento e, acto seguido, contaremos coas actuacións da Asociación folclórica Vila de Baiona, e a Asociación Cultural A Seneira.

Ao redor das dúas da tarde está previsto que comece a tradicional comida campestre composta de sardiñas, pan de millo e viño. Degustaranse para a ocasión máis de 200 quilos de sardiñas, 200 quilos de pan de millo e 200 litros de viño do país, a 4 euros a ración para todos os romeiros que se acheguen este domingo ao área recreativa Mercedes de la Escalera.

A Romaría da Virxe da Rocha está organizada pola Concellería de Cultura de Baiona, preservando inalterables os costumes e tradicións da Vila de Baiona que se remontan ao 18 de setembro de 1910, data na que se colocou a primeira pedra do monumento e na que se depositou unha caixiña de zinc contendo dúas moedas de ouro, dous de prata e dúas de bronce, xunto cunha copia da acta de tal acontecemento.

A súa construción foi posible por subscrición popular e por unha importante colecta de emigrantes españois en Cuba. A escultura foi inaugurada o 14 de setembro de 1930 e ao longo dos anos foi festexada con diversos actos e cerimonias relixiosas e profanas que, aínda hoxe en día, seguen repetíndose como marca o costume e tradición o último domingo de agosto, ao pé do monumento.

Esta virxe pétrea é única na súa clase, o seu manto arrinca da mesma rocha do outeiro do monte chamado Sansón, áchase a 100 metros sobre o nivel do mar e ten unha altura de 15 metros desde a base. É toda de pedra excepto a cara e as mans que son de mármore branco de carrara. O interior do monumento está oco e contén unha escaleira de caracol de 45 chanzos que permite subir ao barco que a Virxe sostén na súa man dereita, con capacidade para 7 persoas e que vén sendo un asombroso miradoiro desde onde se contempla o océano atlántico, as illas Cíes e a vila de Baiona.