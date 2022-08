O Concello de Mos pon en marcha a súa xa tradicional excursión ao Parque Acuático Amarante,en Portugal, o domingo 4 de setembro, que está dirixida ás familias e a poboación en xeral, aínda que teñen preferencia as persoas empadroadas en Mos.

As nenas e nenos menores de idade deberán ir acompañados polos seus pais, nais ou titores e aqueles que teñen dúbidas de asistir ou non deben decidirse como moi tarde o luns, 29 de agosto, cando remata o prazo de inscrición, que se fará por orde de presentación no rexistro.

A listaxe de admitidos será publicada o 30 de agosto na páxina web do Concello de Mos e na OMIX. Unha vez admitidos o pago será efectuado os días 30 e 31 de agosto, no número de conta que figurará na lista de admitidos.

A entrada para os menores de 4 anos é de balde; as nenas e nenos de 5 a 11 anos e maiores de 65 anos pagarán 20 euros; e o prezo para o resto de poboación, de 12 e 65 anos, é de 30 euros.

Disporase de prazas ata ocupar un autobús completo. De non cubrirse un mínimo de 45 prazas, non se levará a cabo a actividade.

Esta viaxe non inclúe almorzo, pódese levar da casa ou adquirilo nos espazos dispoñibles no interior do parque acuático. Os participantes deberán levar o DNI e non están permitidos os cubertos metálicos.

O autobús sairá ás 9.30 horas do Multiusos das Pozas de Petelos e a chegada de regreso a Mos está prevista sobre as 21.00 horas.