O Concello do Rosal realizou con preto de 100 nenos e nenas de diferentes campamentos do da localidade, unha xincana pola igualdade. Consistiu en probas que as nenas e nenos foron superando amentres aprendían a realizar algunhas tarefas do fogar.

Ademais de divertida, a actividade serviu para conciencialos da importancia de coidar das persoas maiores, enfermas ou máis vulnerables, cubrir as necesidades básicas do día a día, realizar as tarefas do fogar ou a importancia do acompañamento a citas médicas, aniversarios, facer os deberes, etc. A alcaldesa, Ánxela Fernández, lembra que “son traballos que normalmente caen nas mulleres, coa carga física e mental que supñen para ela”.