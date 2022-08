O Concello do Rosal ofrece visitas guiadas aos Muíños do Folón e do Picón este verán. A próxima celebrarase o venres, 26 agosto. A hora de inicio das rutas é ás 19.00 horas e teñen unha duración aproximada de dúas horas.

A ruta é de dificultade media tendo un tramo de ascenso con escalóns non apto para todos os públicos. As persoas asistentes deberán acudir con calzado apropiado. Para poder asistir hai que anotarse na oficina de información turística ou no correo electrónico visitasguiadas@orosal.gal.