O Concello do Porriño pon en marcha este mes talleres para fomentar a corresponsabilidade dentro do fogar e das distintas familias. Están dirixidos a nenas e nenos de 3 a 12 anos e desenvolveranse do 16 ao 26 de agosto en horario de mañá en instalacións municipais. Unha actividade, impulsada pola Concellería de Igualdade que dirixe Carolina González, e que pretende fomentar entre os pequenos e pequenas porriñeses valores como a corresponsabilidade, a igualdade e a cooperación á vez que facilita a conciliación laboral e familiar. O taller desenvolverase durante dez días desta segunda quinena de agosto polas mañás e o número de prazas está limitado a 60 cativos e cativas polo que se requeríu inscrición previa ata o 10 de agosto.