A música de cámara volve soar en distintos recunchos do Rosal ao longo deste mes. O Concello e a Agrupación Musical do Rosal impulsan a III edición de “O Rosal Cámara Fest”, un festival que naceu na época das restricións de capacidade como unha adaptación do festival de Músicos Xoves e que este ano reafírmase como evento cultural de referencia con concertos nas parroquias do municipio, apoio ao comercio e visitas guiadas pola contorna. Inclúe unha “experiencia apícola”: os días 17 e 21 de agosto, en horario de mañá, a veciñanza terá a oportunidade de coñecer de preto as instalacións e o proceso de elaboración do mel cunha visita guiada a Mel Niño do Corvo.

Este festival tamén busca apoiar ao comercio local. Durante os concertos sortearanse vales de compra nos comercios da Asociación de Comerciantes do Rosal. Dende o Concello, a alcaldesa Ánxela Fernández agradece “o labor imprescindible da Agrupación Musical do Rosal para organizar este festival” e convida “a todas e todos os veciños do Rosal a aproveitar ao máximo a oportunidade que brinda o festival de mesturar música e patrimonio. O mércores, 17 de agosto, ás 21.00 horas, soará Big Band Amdor na Praza de Maio, en Tabagón. O sábado 20, ás 20.30 horas, comezará o XXXI Festival de Músicos Xoves coa Banda de Música Popular de Rubiós, Unión Musical de Valladares e a Agrupación Musical do Rosal, no Colexio da Mata. O domingo 21, o XXXI Festival de Músicos Xoves trasládase a Igrexa de Santa Mariña, onde actuará a Coral Polif. San Mamede (Zamáns), o Coro Diapasón (Ferrol) e a Coral da Agrupación Musical do Rosal. O luns 22 e o martes 23 haberá máis concertos.