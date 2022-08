Aínda quedan moitos outros eventos en Mos antes no tempo pero xa se pode anunciar a volta do Festival Intercéltico O Son do Pazo que, na súa sétima edición, recupera o seu formato habitual na contorna do Pazo de Mos. Tras unha edición condicionada polas restricións sanitarias en 2021, este ano o acceso ao recinto volverá ser libre e gratuíto para todo o público, que poderá gozar da música de bandas e artistas de referencia da escena folk e “tradi” actual.

A música empezará a soar o venres 2 de setembro, ás dez da noite, da man da banda de gaitas anfitrioa, Airiños do Castelo, que dará paso as actuacións de Faíscas da Pontraga e Caldo y Os Rabizos, unha banda procedente do occidente asturiano que traerá a Mos o repertorio tradicional das terras do Eo-Navia.

O sábado 3 de setembro a festa prolongarase durante toda a xornada cunha programación pensada para todas as idades. A mediodía, en horario de sesión vermú, o público infantil terá a oportunidade de cantar e bailar co espectáculo de Pakolas e Abril levará a súa música á carpa do festival. A organización ofrecerá a posibilidade de xantar no propio recinto e a partir das 16.30 horas, Os Charangaitos encargaranse de amenizar a sobremesa. A continuación, obradoiro de baile tradicional, aberto á participación de todas as persoas interesadas, que nesta ocasión dirixirá o mestre lucense Xabi Iglesias. Xa pola noite, a música volverá ao escenario principal do Son do Pazo, polo que pasarán a banda de gaitas de Herville, o dúo Caamaño&Ameixeiras, Xurxo Fernandes co seu espectáculo “Levaino!” e Ailá, que se encargarán de pechar a festa por todo o alto co seu repertorio bailable e animado.