A oportunidade de ver en concerto a Beret terémola na Guarda o vindeiro mércores, 17 de agosto, nun concerto que será gratuíto. O artista dará un concerto no porto da vila ás 22.00 horas, forma parte da programación de Concertos do Xacobeo 2022. O artista, que mestura pop urbano e reggae, aínda que evita o uso de etiquetas musicais, cativou as grandes masas co seu tema máis exitoso ata o momento, “Lo siento”.

O single foi certificado cinco veces Platino en España, conseguiu chegar todo o máis alto da lista de radio do noso país e acumula máis de 90 millóns de streams e 300 millóns de visualizacións en Youtube. Beret acumula en total máis de mil millóns de reproducións en plataformas dixitais e o single foi premiado á Mellor Canción do Ano 2019 nos premios Os 40 Music Awards. Ademais, Beret recibiu o Premio Odeón como Mellor Artista Español do ano.

Despois do rotundo éxito conseguido con “Lo siento”, Beret conseguiu manterse na fala da xente grazas a singles como “Me Llama” ou “Te echo de menos” , ata que en 2019 lanzaba o seu altamente anticipado álbum de estudio, Prisma.

O seu álbum alcanzou o segundo lugar na lista de álbums físicos durante a súa primeira semana e mantívose na primeira posición da lista de álbums streaming durante 4 semanas e xa acumula máis de 20 millóns de streams desde o seu lanzamento.

Agora mesmo o artista sevillano atópase gravando o seu próximo álbum, do que xa saíron algúns singles entre os que destaca o seu éxito “Porfa no te vayas” cos colombianos Morat.

Programación A vindeira fin de semana, do venres 19 e o sábado 20 de agosto, A Guarda acollerá o III Encontro do Libro Luso Galaico na Praza do Reló. Tamén o vindeiro sábado, A Guarda terá feira de oportunidades outlet organizada por Acigu, na que se poderán encontrar produtos de calidade a prezos moi rebaixados. O mércores 24 de agosto, o adro da igrexa parroquial acollerá ás 20.30 horas, o concerto Música no Ar. Un enveto organizado pola Deputación de Pontevedra. O venres 26 de agosto, unha proposta teatral. A obra “Crónicas do Paraíso” na Praza do Reló, ás 21.30 horas. O Festival de baile moderno “Remember” será, ás 20.00 horas, no auditorio de San Benito, organizado pola Asociación Cultural Xamaraina. O 28 de agosto será a Carreira Pedestre Virxe da Guía, ás 19.00 horas, e partirá da Praza da Guía.