O Concello de Nigrán suma aos seus tradicionais campus deportivos de verán orientados a nenas e nenos e adolescentes un de actividades náuticas a cargo da empresa local Ayuko Aventura que inclúe kaiak, paddle surf, bigsup XXL e bici de montaña.

Este está dirixido a cativos e cativas nacidas entre 2006 e 2012 e terá lugar do 15 ao 19 de agosto cun custe de 60 € (igual ao resto de campus). O prazo de inscrición xa está aberto a través de info@ayukoaventura.com, onde tamén ofrecen información aos interesados.

Cada verán, o Concello de Nigrán, coa colaboración dos clubes do municipio, ofrece desde xullo a setembro diferentes campus deportivos que van desde patinaxe a baloncesto, tenis, surf, multideporte, fútbol, fútbol gaélico, e ximnasia rítmica.

Ata fai pouquiño celebrouse no municipio un campus de ximnasia rítimica e un multideporte nas instalacións de Ureca, que rematou onte. Por diante queda tamén o de surf do 29 de agosto ao 2 de setembro. O Concello aporta a merenda diaria para cada participante e a cobertura do seguro destes campus deportivos.

“Trátase, xunto co campamento municipal, dunha iniciativa para facilitar a conciliación familiar mediante actividades saudables ao aire libre, en definitiva, é promover o deporte desde a infancia e dando cabida a disciplinas para todos os gustos e a un prezo moi asequible”, indica o alcalde de Nigrán, Juan González.