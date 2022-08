A Oficina Municipal de Turismo de Tui, situada no Paseo da Corredoiro, atendeu durante o mes de xullo a 7.584 persoas que solicitaron información turísticas sobre a cidade ou sobre o Camiño Portugués a Santiago. En concreto das máis de 7.500 persoas que se achegaron até este punto 2.236 eran peregrinos e 5.348 turistas. . Esta cifra supera amplamente as 2.873 persoas que foran atendidas no mes de xuño.

Pola Oficina de Turismo tudense pasaron en xullo 2.236 peregrinos e peregrinas dos que 303 eran internacionais e 1.933 nacionais. Alemaña (85), Italia (57), Portugal (27), Eslovaquia (23) ou a República Checa (16) foron os puntos de procedencia da meirande parte dos peregrinos internacionais, aínda que os houbo de máis dunha trintena de nacionalidades. Mentres Madrid (763), Sevilla (161), Cádiz (103) ou Valencia (73) foron os principais lugares de orixe das persoas españolas que realizaron o Camiño Portugués e pasaron pola oficina tudense. Por outra parte no que ao turismo se refire a Oficina Municipal de Turismo de Tui recibiu ao longo do mes de xullo a 5.348 persoas das que 421 eran turistas internacionais e 4.927 nacionais. Madrid con 1.231 persoas é o principal lugar de procedencia do turismo nacional, seguido de Barcelona con 197.