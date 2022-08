Un total de 655 atletas disputarán hoxe a 11 edición da “Nigrán Area”, unha carreira popular de atletismo pola praia que é xa un referente da programación estival e deportiva na comarca. A proba, con 279 inscritos na categoría “Absoluta”, está organizada polo Concello de Nigrán e a Sociedade Atlética Val Miñor, coa colaboración da Deputación de Pontevedra, Federación Galega de Atletismo e Deporte Galego.

O evento deportivo arranca ás 10.00 horas e está aberto a tódalas categorías, tendo saída desde Panxón. Os sub 16 percorrerán 2 kms, o sub 14 farán 1500 m, os sub 12 un kilómetro, os sub 10 percorrerán 500 metros, os sub 8 farán 300 metros e os máis pequenos farán 100 metros de xeito simbólico.