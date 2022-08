O Concello de Salceda de Caselas realizou, a través da Concellería de Infancia ,a actividade “Rastros e Pegadas” pola contorna da senda do río Caselas cunha alta participación. Esta iniciativa forma parte do Programa de Actividades “Un verán para a Infancia”.

Desde a Concellería de Infancia danlle os parabéns a todas as nenas e nenos polo seu bo comportamento e o seu interese durante o desenvolvemento da actividade.

Ademáis esta actividade consistiu na exploración da zona boscosa nos arredores da totalidade do percorrido da Senda do Río Caselas na que nenas e nenos, coa axuda de persoal monitor, rastrearon o terreo na procura de diferentes restos e marcas que a fauna deixa ao seu paso. Con esta acción a cativada puido aprender a identificar a que especie pertence cada rastro e pegada, facéndolles ver así a biodiversidade presente no ecosistema da senda que visitaron.

Igualmente, a actividade serviu para concienciar as nenas e os nenos participantes, a importancia de manter os nosos ecosistemas limpos e ben conservados para poder manter o hábitat da nosa fauna nas mellores condicións posibles que garantan a súa protección en bo estado de conservación.

A pesar da calor, as pequenas e os pequenos salcedenses foron quen de seguir o ritmo e participar activamente na tarefa proposta. Seguro saberán aproveitar o aprendido para as próximas andainas que fagan pola súa conta.