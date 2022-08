Tui acolle hoxe durante toda a xornada unha nova edición da Festa do Miño, a décima. As actividades, para todas as idades,comezarán ás 12.00 horas coa X Romaría Popular na ribeira de Cadelas que incluirá un xantar campestre.

Pola tarde ás 17.00 horas dará comezo o XI Descenso Popular do Miño. Os palistas descenderán o río enchendo de espectacularidade e colorido o Miño para goce de todo o público.

Ás 20.00 horas comezará a agardada X Festa Gastronómica na rúa Compostela. A continuación, cara as 20.30 horas haberá animación nesta rúa a cargo de Troula Animación co espectáculo Funky Party. Este espectáculo fará bailar a pequenos e maiores. ao ritmo da música discotequeira dos anos 80. Un par de zancudos non pararán de bailar, incitando a todos os presentes a que se unan á súa Funky-Party móvil polas rúas da vila.

A xornada festiva na que os tudenses gozan do río coa familia e entre amigos finalizará co concerto de Banda Xangai ás 22.30 horas en rúa Compostela.

A Festa do Miño, no Concello de Tui, celebrarase este ano como de costume na Ribeira de Caldelas coa tradicional Romaría Popular nas que os participantes saborean e se relaxan nun xantar campestre seguido do espectacular descenso popular do Miño.

Unha combinación de música, gastronomía e deporte na que se implican as asociacións do municipio. Fai semanas o Concello de Tui abriu un prazo de inscrición para que as asociacións culturais tudenses que quixesen solicitasen a súa participación cun posto de venda directa de comida tradicional, que será a gran protagonista deste evento.

A organización limitou a un máximo de 13 asociacións culturais, as primeiras en anotarse, a participar nesta cita gastronómica.A Festa Gastronómica empezará á tardiña, cara as 20.00 horas e prolongarase a media noite na rúa Compostela, no tramo comprendido entre as rúas Ourense e Betanzos.

Todas as persoas que vendan alimentos nos postos deberán estar en posesión do carné de Manipulador de Alimentos, requisito imprescindible para participar.

A prezos populares en edicións anteriores as asociaciós prepararon para vender opcións moi variadas: empanadas de millo elaboradas al estilo tradicional, callos, tortilla, orella, xamón asado, pementos de padrón, paella e postres caseiros tamén. Hoxe saberase que propostas culinarias prepararon os distintos colectivos.