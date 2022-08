O campo de fútbol das Baloutas, en Mos, acollerá o xoves, 18 de agosto, ás 22.00 horas, o concerto de Morat, enmarcado nos Concertos do Xacobeo 21-22.

Cun cartel de máis de 40 datas, a banda colombiana fai escala en Mos dentro da súa xira mundial: Morat World Tour.

No concerto soarán temas como “A dónde vamos”, “Cómo te atreves”, “Besos en Guerra” o “No se va”, ademais do seu último lanzamento “París” xunto con Duki, que se converteu na mellor canción do histórico da banda con máis de 45 millóns de reproducións.

Para esta xira contan cun formato totalmente diferente. Trátase dunha xira cunha dinámica completamente nova, enfocada a un show máis grande, máis internacional, e cun deseño técnico espectacular.