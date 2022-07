A “yesca”, a enfermidade de petri ou pé negro son problemas que poden afectar á viña e que ata agora só tiñan tratamento con produtos químicos. Nunha adega do municipio de Arbo argallaron unha solución ecolóxica e sostible: a borra do café, é dicir, os residuos que restan na cafeteira trala súa utilización.

Trátase de Bodegas Marqués de Vizhoja, que xunto a outra empresa galega, Verdadero Café, puxeron en marcha un estudo pioneiro para obter solucións sostibles que controlen as enfermidades da vide na nosa Comunidade. O obxectivo é reducir os produtos químicos que se usan para curar a madeira. Así, ademais de aplicar a borra de café ecolóxico, Bodegas Marqués de Vizhoja estudiará outras dúas solucións sostibles, como o fungo trichoderma e a aplicación de pequenas doses de ozono.

“É un exercicio de economía circular: os residuos das máquinas de café póñense en valor ao ser usados nos nosos viñedos, creando alianzas entre empresas galegas”, explica Javier Peláez, propietario de Bodegas Marqués de Vizhoja.

O café reciclado procede dos “coffee córners” sostibles que Verdadero Café subministra en Inditex. Deste xeito, a borra do café das máquinas de Arteixo é reutilizada na finca de Arbo, “buscando cerrar o círculo, eliminar residuos e aportar valor, xa que na nosa empresa reciclamos cada mes 900 quilos de café”, explica Gustavo Cascón, director de Verdadero Café.

Tres anos de investigación

A investigación, que xa comezou e durará un mínimo de tres anos, realízase en tres parcelas con plantas de variedade de uva albariño. “O noso equipo de I+D+i busca coñecer a eficacia dos distintos métodos, comparándoos cos tratamentos convencionais para substituír as alternativas químicas nun futuro”, sinala o responsable da adega.

Tamén se medirán os efectos deste tratamento sobre a composición do solo ou a produtividade das colleitas, entre outros aspectos. Verdadero Café xa contrastou con produtores da horta de Arteixo que o uso en superficie dos seus pousos de café sen compostar melloran as propiedades do solo e actúan como fertilizante natural.

O obxectivo final de Marqués de Vizhoja é que este tipo de solucións sostibles poidan utilizarse en todo o viñedo, ademais das parcelas de proba.