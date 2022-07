Goián acolle hoxe unha nova edición da “Twister Jam”, evento que xa conquistou as pistas de skate da parroquia no 2021 baixo o nome “Eruption Jam”. A xornada, organizada pola asociación de skateboarding OG Ripeers e o Concello de Tomiño, desenvolverase en dúas seccións diferenciadas, a primeira delas, Skate on air, focalizada no skate (patín) e a segunda, Ogrippers night club, na música de artistas como Pauliña ou Royce Rolo, entre outros.

En canto ao Skate on air, comezará co taller do Viejo Lobo School, de 11.00 a 12.30 horas, para continuar co Twisty Jam Sub14, de 12.30 a 14.30 horas. Xa pola tarde, entre ás 17.00 e as 21.30 horas, levaranse a cabo as probas da Twister Jam. Todas estas actividades terán lugar no skatepark de Goián.

Concerto de Pauliña

Unha vez rematada esta sección, subirán ata a Praza de Goián onde se desenvolverá a Ogrippers night club dende as 22.00 horas e ata as 6 da madrugada con moita música en direto. Comezará ás 22.30 horas coa actuación de Pauliña, enmarcada tamén no ciclo O Son das Prazas, para continuar a partir da media noite con Jitaaa x Aldxx, Home Fosforos e J Pharaday, seguidos de Royce Rolo e Dj Rapante.

A maiores de todo isto, haberá tamén un mercado de skateboarding, produtos de gastronomía, bisutería e artesanía.