A Sala de Exposicións Municipal de Tui, no edificio Francisco Sánchez, acolle ata o 31 de agosto a exposición “Camiño Branco. Camiño Antártico” composta por 62 fotografías que documentan os 14.075 quilómetros da ruta xacobea máis longa ata a data.

Coa mesma, Correos rende homenaxe aos científicos e militares españois que participaron na I Peregrinación Antártica a Santiago

Este proxecto, impulsado pola Federación Española de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago (FEAACS) en colaboración co Instituto Geográfico Nacional (IGN), arrincou desde unha das dúas bases que España mantén na Antártida: a “Gabriel de Castela”. Desde alí partiron os “pingüirinos” -o alcume que adoptaron os compoñentes da expedición-, subindo posteriormente cara ao norte por Terra de Lume e Bos Aires en Arxentina e, tras cruzar o Atlántico e desembarcar no porto de Cartaxena, completar o traxecto a pé ata Santiago de Compostela usando o Camiño Portugués.

Na honra ao primeiro grupo de 80 “pingüirinos” que percorreu esta Ruta Xacobea, en tres días, e que estaba formado por membros da Federación Española de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago, integrantes do Instituto Geográfico Nacional, científicos, militares da Armada e do Exército de Terra, Correos organizou esta exposición itinerante, que xa estivo en 34 localidades españolas como Barcelona, Valencia, Pontevedra, León, Antequera, Almería, Soria, Zaragoza e diversas cidades de Arxentina.