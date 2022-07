Previr nos tempos de cambio

As primeiras Xornadas Xurídicas de Tui foron un éxito pola categoría das personalidades que realizaron as conferencias e pola presencia de público especializado e xeral a pesar de organizarse en pleno verán.

Organizadas polo Concello de Tui co apoio do Grupo de Empresas JJ Gradín abordou a situación do tráfico de drogas en España a cargo de Luís María Uriarte Valente, fiscal da Fiscalía Especial Antidroga. Uriarte explicou que as bandas seguen operando nas rías galegas realizando grandes descargas aínda que tamén están a usar contedores, destacando que a cantidade en quilos que se poden introducir por este método son menos, xa que deben ocultarse con outros envíos legais.

Tamén falou das drogas de deseño e alertou da introdución nas drogas da xuventude.

O xurista explicou, ante unha audiencia onde había público non profesional, que o traballo “é intenso desde os departamentos da loita contra a droga, sendo España punteira”, pero a realidade é que a introdución se mantén.

Sobre a gravidade das novas tecnoloxías no uso pola xente nova falou Joaquín Manuel Bobillo, fiscal da Sección de Criminalidade Informática e de Delitos de Odio da Fiscalía Provincial das Palmas nunha conferencia sobre “Menores idade e as novas tecnoloxías”.

A nova Lei Concursal, cuxa entrada en vigor é inminente, pechou as conferencias da man de Javier Vaquer Martín, maxistrado do Xulgado do Mercantil n°6 de Madrid que abordou “Os retos do pequeno empresario ante as novas situacións de insolvencia”. Nesta alertou dos cambios que se van a producir e que son novidosos para os xuristas e para os empresarios. Na súa conferencia explicou a inminente modificación das formas de insolvencia, que xunto ás novas responsabilidades do empresario ante as primeiras dificultades financeiras da empresa, supoñen un profundo cambio legal para o que o pequeno empresario debe estar informado e prevido.

Precisamente a prevención nestes tempos de cambio marcou estas xornadas nos aspectos tratados, aínda que a que máis debate xerou foi a conferencia sobre a nova lei concursal debido a presencia de moito empresariado entre o público.

Ademais da importancia dos conferenciantes, tamén entre o público estaban avogados, traballadores da xustiza e membros das forzas e corpos de seguridade.

Jaime Gradín mostrouse contento de ter colaborado co Concello na organización sobre todo pensando nas futuras xeracións. “Temos que previr para evitar problemas no futuro e sobre todo no aspecto do uso das novas tecnoloxías e drogas, que afectan gravemente a xuventude de hoxe”.