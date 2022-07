O xacemento paleolítico da Gándaras de Budiño acolle unha nova campaña de escavacións arqueolóxicas a cargo dun equipo liderado por Eduardo Méndez-Quintas, profesor e investigador do Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT) da Universidade de Vigo, e por Manuel Santonja, do Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH). A campaña retoma os traballos de investigación no que é, tal e como destacan os responsables do proxecto, “historicamente o xacemento paleolítico máis importante de Galicia”.

O estudo, que conta co apoio do Concello do Porriño, revelará se, como sospeitan os especialistas, nas Gándaras están as primeiras pegadas de presenza humana en Galicia.

Os traballos consisten “na realización dunha escavación en área, que complementan a campaña de sondaxes arqueolóxicas desenvolvidas nel durante o ano 2018”. Coa realización dunha escavación en área, engaden, “tentarase ter maior información sobre as condicións de formación dos depósitos xeolóxicos e, sobre todo, das densas acumulacións de ferramentas líticas que se atopan no lugar”.

O xacemento das Gándaras de Budiño, lembran os arqueólogos do proxecto, foi un dos primeiros lugares de época paleolítica escavados en Galicia, tras o seu descubrimento en 1961. “Inicialmente escavado por E. Aguirre, mundialmente coñecido por ser o impulsor do proxecto Atapuerca e recentemente falecido, Budiño pasou a converterse nun xacemento altamente problemático, tanto en canto as primeiras datacións deste lugar indicaban un cronoloxía duns 26.000 anos, cando este tipo de lugares tiñan que ter unha idade superior aos 100.000 anos de antigüidade”. Esta circunstancia, sinalan, “levou á idea de que no noroeste da Península Ibérica existía un paleolítico atípico e anacrónico con respecto ao que acontecía no resto do suroeste de Europa”.

Segundo explican os responsables da campaña arqueolóxica, “as investigacións actuais inciden nunha situación totalmente diferente, xa que agora sabemos que a primeira presenza humana na nosa rexión é anterior aos 300.000 anos”.

A intervención remata mañá domingo e estímase que nun prazo de dous meses teranse os resultado das analíticas realizadas ás pezas atopadas nesta sondaxe, que determinarán se o das Gándaras de Budiño é o xacemento máis antigo de Galicia.