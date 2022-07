O Colectivo O mar por diante o ciclo de conferencias “O tempo ten memoria” co obxectivo de poñer en valor as lembranzas e os recordos da vila mariñeira de Bueu e as súas xentes. As actividades comezaron o pasado mércores cun concerto sobre música no exilio, de Hugo Rodríguez e Anna Senn, e continuarán o 3 de agosto coa mesa redonda titulada “Texto e territorio II”, na que diversos escritores e escritoras da vila reflexionarán sobre a creación e de que forma Bueu está presente na súa escrita Nela participarán Antía Novas, Álvaro Otero, Suso Portela e Salvador Rodríguez, baixo a moderación de Salvador Castro.

O mércores día 10, o historiador local Arturo Sánchez Cidrás continuará coa charla “Xentes de Bueu”, na que nos dará a coñecer diversos persoeiros da vila. Xa o 17 de agosto celebrarase a mesa redonda “Novelar a guerra” na que participarán Montse Fajardo, Xina Vega e Francisco R. Pastoriza, para falar sobre a forma na que a guerra se manifesta nas súas novelas. O ciclo culminará o día 24 coa proxección da curta “O estrobo no tolete”, que foi realizada por Manuel Yáñez e dirixida por Xaime Toxo. Esta obra é una proposta audiovisual creativa e subxectiva onde se intenta a través de imaxes e textos vincular a permanencia da memoria e a arqueoloxía emocional do territorio. Todas as actividades darán comezo ás 20.30 horas e realizaranse no Centro Social do Mar.