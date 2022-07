Mos vén de presentar os actos conmemorativos do seu patrón, San Mamede. As festas darán comezo mañá día 31 de xullo, ás 10.00 horas, cunha andaina medioambiental pola parroquia de Torroso, con saída dende o centro dotacional, e haberá que esperar ata o 18 de agosto para desfrutar da actuación estrela, que á vez pechará a programación. A banda colombiana Morat actuará no campo de fútbol das Baloutas a partir das 22.00 horas, será un dos tan só 40 concertos que a ofrecerá na súa xira mundial. As entradas para o evento, que conta con subvención autonómica por atoparse incluído no programa musical do Xacobeo 21-22, teñen un custe de 10 euros e están á venda nas páxinas web de ataquilla.com e esmerarte.com.

Entre tanto, a vindeira fin de semana concentraranse as tres xornadas festivas en Torroso. O sábado día 6, ás 20.30 horas, celebrase un certame de bandas de música no auditorio e ás 21.30 horas dará comezo unha sardiñada amenizada por SDK de Guláns e sacacorchos de Torroso. Ademais ao longo de todo o día, e pensando nos máis pequenos da casa, terá lugar a festa da auga con inchables acuáticos de balde para a cativada. O domingo 7 de agosto, día de San Mamede, ás 12.00 horas oficiarase a Misa Solemne na Igrexa de San Mamede de Torroso, seguida de concerto da Banda Xuvenil de Torroso. Pola noite a música será a protagonista, ás 21.00 horas concerto de Algarabía Folk que irá seguido, ás 22.00 horas, do de Xabier Díaz e As Adufeiras de Salitre e, para rematar a xornada verbena coa orquestra Suavecitos a partir das 23.30 horas. O luns día 8, volverán os actos litúrxicos ao mediodía co oficio da Misa Solemne, seguida da actuación do Grupo de Baile e Gaitas Ruada de Torroso, e ás 22.00 horas comezará a verbena a cargo da orquestra América e o grupo Fama.