O Concello da Cañiza estrea hoxe unha nova festa para a que se pronostica moita diversión. A capital da Paradanta terá Entrido de Verán durante todo o día e ata ben entrada a madrugada.

A programación presentouse na Praza Maior da Cañiza e no acto estiveron representantes do promotor da iniciativa, o Balonmán Cañiza; tamén o alcalde, Luís Piña, e hostaleiros e hostaleiras da vila e da Asociación de Comerciantes da Cañiza; todos eles impulsores deste divertido evento.

As actividades que se celebrarán ao longo da xornada de hoxe están dirixidas a todos os públicos. Dende as 11.00 horas haberá inchables, obradoiros e xogos populares para os máis pequenos na Praza Maior onde, ás 12.00 horas, o deseñador de moda Cristóbal Vidal dará o pregón.

A festa desde a mañá estará acompañada pola Charanga Noroeste e incluirá sesión vermú e ruada polo centro da vila.

Pola tarde, desde as 17.30 horas, volverá estar activa a zona infantil con inchables, obradoiros e xogos na Praza Maior.

A partir das 19.00 horas volverá soar a Charanga Noroeste. As comparsas e participantes que se inscriban comezarán o desfile pola vila competindo por acadar os máis de 1.500€ euros en premios que se repartirán. O desfile sairá da Carballeira do Cacharado e rematará na Praza Maior. As comparsas interesadas en participar poden inscribirse gratuitamente no teléfono 616134560.

E para a noite, a partir das 23.00 horas, a música correrá a cargo do Dúo Cerbatana Show Latino e dos DJs Javi Moore e Diego Mei.

O promotor e organizador deste primeiro Entroido de Verán é o Balonmán Cañiza e os seus integrantes atópase “tremendamente ilusionados e agradecidos posto que estamos a falar dunha festa que nace do traballo en conxunto do club, a asociación de comerciantes, a hostalaría e o concello, onde todos eles se volcaron na proposta”.