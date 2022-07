Volve en todo o seu esplendor o Festival de Artistas de Rúa de Redondela. Pese a pandemia da COVID, e sempre baixo as restricións sanitarias que rexían en cada momento, esta cita anual, que neste 2022 cumpre xa a súa vixésimo terceira edición, nunha deixou de celebrarse. Se o ano pasado recuperaba o seu formato tradicional de dúas xornadas, pois en 2020 limitouse a unha, agora volven tamén os espectáculos fixos, ademais dos itinerantes cos tradicionais pasarrúas.

Un total de dez actuacións doutras tantas compañías poderanse ver os vindeiros venres e sábado, 5 e 6 de agosto, a partir das 19.30 horas.

O acto inaugural correrá a cargo de Fantoches Baj que desfilará dende a Praza de Ribadavia polo casco urbano co seu espectáculo “Agamelón, Chulises e o Velocíclope”, no que un xigante, Agamelón, e un cabezón motorizado, o Velocíclope xogan, mentres que a personaxe clownesca de Chulises fai de ponte entre un e outro squetch ao tempo que con bombo, prato e turuta vai animando musicalmente as situacións.

Para esa mesma xornada están programadas tres espectáculos circenses. Fran Boza amosará os seus malabares ás 20.15 horas na Praza da Constitución; Mirroska e Juanito, dos dous clowns de Asacocirco, actuarán ás 21.00 horas na Alameda de Castelao, onde a continuación o fará a compañía Maintomano que presenta “Ekilibuá”, unha fusión de teatralidade cos portes acrobáticos, o lanzamento de coitelos, os equilibrios, a manipulación de obxectos e moita complicidade. Na Pista da Xunqueira, ás 22.30 horas, un showman e un Seat 600 protagonizarán o espectáculo circense “Carman”, e para rematar o día música con Jarabe de Pau, unha banda homenaxe da Jarabe de Palo que ofrece un show musical lembrando con moito agarimo as mellores cancións de Pau Donés.

Arte xabonosa

O show de Fifo de Troula Animación abrirá a programación do sábado, ás 19.30 horas, na Praza da Constitución. Continuará un espectáculo de dous atletas con moito humor e acrobacias na Alameda de Castelao a cargo de Circo Chosco e de seguido, o espectáculo itinerante “Aquiles”, con saída dende a Praza de Ribadavia, para rematar, na Praza da Torre, ás 22.30 horas, cun número de pompas de xabón a cargo de David Vega.